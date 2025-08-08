Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Enflasyon Raporu 2025-III’ün tanıtımı için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Başkan Dr. Fatih Karahan’ın sunumuyla gerçekleşecek toplantı, saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB yerleşkesinde fiziki ortamda yapılacak.
Toplantı, TCMB’nin resmi internet sitesi ile X (Twitter) ve YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.
Program kapsamında, Başkan Karahan’ın rapor sunumu 10.30-11.00 saatleri arasında gerçekleşecek, ardından 11.00-11.30 arasında soru-cevap bölümü yer alacak.
TCMB’nin enflasyon ve ekonomik beklentilere ilişkin yol haritasının detayları bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.
İKİNCİ TOPLANTIDA BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
22 Mayıs'ta yapılan ikinci enflasyon raporu toplantısında bir önceki toplantıda (7 Şubat'ta tarihinde) açıklanan yüzde 24 seviyesindeki yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmemişti. Merkez Bankası mayıstaki toplantısında, 2026 yılının sonunda yüzde 12 ve 2027 yılının sonunda yüzde 8 olan enflasyon beklentisinde değişikliğe gitmemişti.
7 Şubat'ta yapılan 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralığı yüzde 19-29 olmuştu.