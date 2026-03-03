Son gülerde ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar ile oluşan ortamın olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimali global etkilere neden olmaya devam ediyor. Diğer ülkeler adına fiziksel bir etki görülmese de siyasal, ekonomik ve halk üzerinde psikolojik etkiler kendini gösterdi. Bu ihtimaller ışığında yayınlanan bir çalışma ise olası bir 3. Dünya Savaşı esnasında olunacak en kötü yerlerin listelenmesini sağladı.
LİSTEDE TÜRKİYE VAR
X Platformu üzerinde farklı kaynaklardan aldığı veriler ile analizleri paylaşan Global Statistics isimli hesap tarafından bağımsız şekilde oluşturulan listeye göre olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimalinde dünyada olunacak en kötü yerler listesinde Türkiye de var.
Liste toplamda 30 ülkeyi kapsıyor ve ilk sırada ABD yer alıyor. Açıklanan verinin elde edilme kaynağı olarak ise ülkelerin jeolojik konumları, askeri güçleri ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerinin ele alındığı açıklanıyor. İşte Global Statistics tarafından açıklanan listeye göre olası 3. Dünya Savaşı esnasında olunacak en kötü 30 ülke:
1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
2. Rusya
3. Çin
4. Hindistan
5. Pakistan
6. İsrail
7. İran
8. Kuzey Kore
9. Güney Kore
10. Tayvan
11. Japonya
12. İngiltere
13. Fransa
14. Almanya
15. Ukrayna
16. Polonya
17. Türkiye
18. Suriye
19. Irak
20. Suudi Arabistan
21. Birleşik Arap Emirlikleri
22. Katar
23. İtalya
24. Kanada
25. Avusturalya
26. Panama
27. Mısır
28. Singapur
29. Hollanda
30. Belçika