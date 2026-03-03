Son gülerde ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar ile oluşan ortamın olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimali global etkilere neden olmaya devam ediyor. Diğer ülkeler adına fiziksel bir etki görülmese de siyasal, ekonomik ve halk üzerinde psikolojik etkiler kendini gösterdi. Bu ihtimaller ışığında yayınlanan bir çalışma ise olası bir 3. Dünya Savaşı esnasında olunacak en kötü yerlerin listelenmesini sağladı.

LİSTEDE TÜRKİYE VAR

X Platformu üzerinde farklı kaynaklardan aldığı veriler ile analizleri paylaşan Global Statistics isimli hesap tarafından bağımsız şekilde oluşturulan listeye göre olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimalinde dünyada olunacak en kötü yerler listesinde Türkiye de var.

Liste toplamda 30 ülkeyi kapsıyor ve ilk sırada ABD yer alıyor. Açıklanan verinin elde edilme kaynağı olarak ise ülkelerin jeolojik konumları, askeri güçleri ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerinin ele alındığı açıklanıyor. İşte Global Statistics tarafından açıklanan listeye göre olası 3. Dünya Savaşı esnasında olunacak en kötü 30 ülke:

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

2. Rusya

3. Çin

4. Hindistan

5. Pakistan

6. İsrail

7. İran

8. Kuzey Kore

9. Güney Kore

10. Tayvan

11. Japonya

12. İngiltere

13. Fransa

14. Almanya

15. Ukrayna

16. Polonya

17. Türkiye

18. Suriye

19. Irak

20. Suudi Arabistan

21. Birleşik Arap Emirlikleri

22. Katar

23. İtalya

24. Kanada

25. Avusturalya

26. Panama

27. Mısır

28. Singapur

29. Hollanda

30. Belçika