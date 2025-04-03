Duyanların kanını donduran ve ülkeyi ayağa kaldıran olayda 25 Mart tarihinden itibaren kayıp olan, hakkında kayıp ilanları yayınlanan üniversiteli 22 yaşındaki genç kadın yapılan aramalar sonucunda bir uçurumun dibindeki bavulun içinde ölü olarak bulundu. Defalarca bıçaklanarak öldürülen genç kadının sevgilisi gözaltına alındı.

Olayı okurlarına Arnavut voxnews.al haber sitesi duyurdu. İtalya’daki Sapienza Üniversitesi’nin 22 yaşındaki öğrencisi İlaria Soula’nın yakınları 25 Mart 2025 tarihinde polis kayıp başvurusunda bulundu.

UÇURUMUN DİBİNDE BAVULUN İÇİNDE BULUNDU

Polis ve arama kurtarma ekipleri Terni kentinde yaşayan İlaria Soula’yı Poli kenti yakınlarındaki ormanlık alanda bir uçurumun dibindeki bavulun içerisinde ölü olarak buldu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı soruşturmanın ardından Soula’nın Filipinli erkek arkadaşını gözaltına aldı. 23 yaşındaki Filipinlinin “kasten adam öldürme ve cesedi gizlemek” suçlarından yargılanacağı belirtildi. Ülkede duyanların kanını donduran olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.