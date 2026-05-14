Çatlağın, İspanya’nın Girona bölgesindeki Castellfollit de la Roca kasabasında oluştuğu açıklandı. Orta Çağ’dan kalma yerleşim yeri, bazalt kayalıkların üzerine inşa edilmiş olmasıyla biliniyor. Ancak yıllardır devam eden doğal aşınma nedeniyle kayalık yapının giderek zayıfladığı ifade ediliyor.

17 METRELİK ÇATLAK KORKU YARATTI

Yetkililer, kayalığın üst bölümünde oluşan büyük yarığın bazı bölgelerde genişlemeye devam ettiğini açıkladı. Bölgedeki sensörler sürekli hareket ölçümü yaparken uzman ekipler de kayalık yüzeyindeki değişimleri takip ediyor.

Yerel kaynaklara göre özellikle yoğun yağış dönemlerinde risk daha da artıyor. Daha önce bölgede küçük çaplı kaya düşmeleri yaşandığı belirtilirken, yeni çatlağın olası bir heyelan korkusunu yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

EVLER İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Kasabada yaşayan bazı kişiler, kayalıkların hemen kenarında bulunan evler nedeniyle endişeli olduklarını söylüyor. Uzmanlar ise kayalık yapının güçlendirilmesi için ciddi maliyet gerektiğini belirtiyor.

İlk değerlendirmelere göre çatlağın kontrol altına alınması ve kayalıkların güçlendirilmesi için yüz binlerce euroluk çalışma yapılması gerekebileceği ifade ediliyor. Bölgedeki teknik ekiplerin incelemeleri sürerken, kasaba çevresindeki risk seviyesinin yakından takip edildiği açıklandı.