The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Bakanlığının talimatıyla 3-5 Aralık 2025'te IndiGo'nun operasyonlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, inceleme kapsamında 2 bin 507 uçuşun iptal edildiği, 1852 uçuşun ertelendiği ve bu süreçte 300 binden fazla yolcunun havalimanlarında mahsur kaldığının tespit edildiği belirtildi.

IndiGo'ya, üst düzey yöneticilere uyarı verilmesi ve Operasyon Kontrol Merkezinin başındaki yöneticinin görevden alınması talimatı da verildiği kaydedilen açıklamada, aksaklıkların başlıca nedenleri arasında operasyonların aşırı optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zaaflar gösterildi.

Açıklamada, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar para cezası verildiği ifade edilerek, ayrıca şirketin düzenlemelere uyumunu ve uzun vadeli yapısal düzeltmeleri güvence altına almak amacıyla şirketten 5 milyon doların üzerinde bir meblağı banka teminatı olarak sunmasının istendiği aktarıldı.

İNDİGO'DA İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havalimanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla sefer iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.