8 Mart için ‘Sınır Tanımayan Kadınlar’ belgeseli hazırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimince hazırlanan belgeselin ilk konuğu Pegasus Havayolları’nın 286 yolcu kapasiteli Airbus A-321 uçağı kaptan pilotu Seda Saygı Aktaş oldu.

HOSTESLİKLE BAŞLADI

8 Mart günü uçuşunda “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, kadınıyla erkeğiyle daha eşit yarınlar için çaba göstermeye devam edeceğiz” anonsu ile takdir toplayan Aktaş kabin memuru olarak başladığı havacılık mesleğinde kaptan pilotluğa kadar yükseldi. Aktaş şunları söyledi: “Gökyüzündeki her rotamda her kalkışımda her varışımda, Cumhuriyetin bana verdiği kimliği gücü ve nefesi taşıyorum. Bu vatanı bize emanet eden Ulu Önder’e, minnetle teşekkür ediyorum. Türk kadını bir pilot olarak onun açtığı yolun takipçisiyim.’’

700 kadın pilot görevde

AKTAŞ: “Gökyüzünde olmak bir özgürlük hissi ve gökyüzüne çıktığınız zaman orada gereksiz gürültüye yer yok, netlik var, sistem ve sorumluluk var. Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen’in izinde yürümek benin için büyük onur. Bugün 700 civarında kadın pilot var. ‘Burada sizin de yeriniz var’ diyerek yolu Sabiha Gökçen gösterdi”

Belgesele konu oldu

700 kadın pilottan biri olan Seda Saygı Aktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından hazırlanan belgesele konu oldu.