Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Politeknik Beton’un üretimi durdurup kapılarını kapatmasının ardından çok sayıda inşaat firmasının mağdur olduğu ortaya çıktı. Fabrika, AKP Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Memik Terlemez’in kardeşi Ömer Terlemez’in sahibi. İddiaya göre, fabrika ucuz beton vaadiyle peşin ödeme aldı, ancak ürünleri teslim etmedi. Çek, senet ve nakit ödemelerle birlikte piyasaya ciddi bir borç bıraktığı öne sürülüyor.

“UCUZ BETON” VAADİYLE PEŞİN ÖDEME ALINDI İDDİASI

İnşaat firmaları, Politeknik Beton’un piyasaya göre daha ucuz beton vereceği vaadiyle çok sayıda firmadan çek, senet ve nakit ödeme aldığını, ancak bu vaadin yerine getirilmediğini ifade ediyor. İddialara göre, ödeme yapan firmalar ürünlerini alamazken, fabrika bir süre sonra üretimi tamamen durdurdu. Firmalar, fabrikanın kapılarını kapattığını, yetkililere ise ulaşamadıklarını belirtiyor. Alacaklı olduklarını ifade eden şirketler, yaklaşık bir aydır oyalandıklarını, sürekli süre istendiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söylüyor.

ÜRETİM BİR ANDA DURDURULDU

OSB’de uzun süredir faaliyet gösterdiği belirtilen Politeknik Beton’un yaklaşık 60 mikseri ve 10–15 beton pompası bulunduğu, piyasada hızlı üretim ve düşük fiyat nedeniyle tercih edildiği ifade ediliyor. Ancak fabrikanın aniden üretimi durdurması, Gaziantep’te birçok firmayı zor durumda bıraktığı ileri sürüldü.

“ALACAĞIMIZI ALAMADIK VERECEĞİMİZİ DE VEREMEDİK”

İddialara ilişkin konuştuğumuz firma sahibi Ömer Terlemez işlerinde bazı sıkıntılar olduğunu ancak borç iddialarının abartıldığını ifade etti. Terlemez şunları söyledi;

- Bu firma aile firması. Allah kınayanın başına versin hiç kimse işinin kötü olmasını istemez. Hiç kimsenin bende bir kuruşu kalmaz. Burası iş yeri bu işyerine para da verilir, malda verilir kimsenin beş kuruş hakkı da kimseye geçmez. Vermeyecek bir adam olsam telefonumuz kapanır, her gün işyerimizdeyiz. Bizim iş yaptığımız adamların çeki yazıldı bizi bayağı bir sıkıntıya soktu. Betonda üreteceğim koca tesisimi kapatır mıyım? Biz alacağımızı alamadık vereceğimizi de veremedik. Biri demiş ki yurtdışına kaçtı, biri demiş ki fabrikayı başkasına sattı diye iftiralar atıyorlar. Yaptığımız iş değil ki 1 milyar borcumuz olacak. Bizde kimsenin bir kuruşu kalmaz bizimde kimsede bir kuruşumuz kalmaz bunu böyle bilin. Sizin her dakika cebinizde para oluyor mu burası da bir iş yeri sonuçta. Allah bir insanın kalbine göre verir.

AKP'Lİ YÖNETİCİ ‘İLGİM YOK’ DEDİ

Konuyla ilgili görüştüğümüz AKP Gaziantep İl yöneticisi Memik Terlemez ise firmanın kendisiyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.