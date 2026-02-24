Estetik ve güzellik amacıyla uzman olmayan kişilerce yapılan müdahalelerin acı sonuçlarından biri Diyarbakır'da yaşandı. Göz kapağındaki sarkmayı gidermek isteyen genç kadın, sağlığından olurken adli süreçten de beklediği sonucu alamadı.
GÜZELLİK SALONUNDAKİ İŞLEMİ MAHKEMEYE TAŞIDI
Diyarbakır'da yaşayan Elif T., göz kapağındaki düşüklüğü gidermek amacıyla 8 Nisan 2024 tarihinde bir güzellik salonuna başvurarak 1100 lira karşılığında plazma pen işlemi yaptırdı. İşlemin ardından gözünde kalıcı hasar meydana geldiğini iddia eden genç kadın, uygulamayı yapan A.A. ve ilgili işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, işlemin ardından yara kabuklanması ve kızarıklık gibi durumların her türlü özene rağmen komplikasyon olarak ortaya çıkabileceği belirtildi.
Raporda ayrıca, Elif T.'nin şikayetlerinin başladığı ilk günlerde bir sağlık kuruluşuna başvurduğuna dair tıbbi kaydın bulunmadığı vurgulandı. Bu rapor doğrultusunda savcılık, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmederken, genç kadının karara yaptığı itiraz da reddedildi.
ÇEVRESİNDEKİLER FARK ETTİ
Sürecin detaylarını anlatan Elif T., işlemden sonra güzellik salonunun talimatlarına uyduğunu ancak göz kapağındaki kabuklanmanın geçmeyerek kanamaya dönüştüğünü ifade etti.
GÜZELLİK MERKEZİ SORUMLULUK KABUL ETMEDİ
İşletme yetkililerinin durumu enfeksiyona bağlayarak sorumluluğu kendisine yüklediğini belirten mağdur kadın, göz kapağının fazla yakılmasına bağlı olarak derinin kendini çektiğini ve oluşan asimetrik bozukluğu aylar sonra çevresindekilerin uyarısıyla fark edebildiğini dile getirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerde göz kapağındaki kaymanın milimetrik olarak tespit edilmesine rağmen, şikayetleri hissettiği an hastaneye gitmemiş olması gerekçe gösterilerek hukuki taleplerinin geri çevrildiğini aktardı.
DÜZELTME AMELİYATI İÇİN 150 BİN LİRA İSTENİYOR
Yaşanan hatalı işlemin ardından sol gözünün tam olarak kapanmadığını ve özellikle geceleri aralık kaldığını belirten Elif T., sağlığına kavuşmak için birçok uzmana başvurdu. Göz kapağında yeterli deri payı kalmadığı için çoğu hekimin düzeltme ameliyatına sıcak bakmadığını belirten mağdur kadın, operasyonu üstlenebilecek doktorların ise yaklaşık 150 bin lira ücret talep ettiğini söyledi. Bin liralık bir işlemin kendisine çok ağır bir bedel ödettiğini vurgulayan Elif T., benzer estetik müdahaleler yaptırmak isteyen vatandaşları ruhsatlı dahi olsa güzellik salonları yerine mutlaka uzman hekimlere başvurmaları konusunda uyardı.