Akıllı telefonlarda vergilendirme sistemi değişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, özellikle uygun fiyatlı telefonlarda indirimin önünü açtı ancak piyasada uygun fiyatlı telefon bulmak zor olduğu için vergi çok az sayıda modeli etkileyecek.

YENİ MATRAH DİLİMLERİYLE FİYATLAR DÜŞECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte telefonlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı yeniden belirlendi. Artık 4.500 TL ve altındaki telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25, 4.500 TL ile 9.000 TL arasındaki telefonlarda yüzde 40, 9.000 TL’nin üzerindeki modellerde ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

Önceki sistemde bu sınırlar çok daha düşüktü. 1.500 TL’ye kadar olan telefonlarda yüzde 25, 1.500–3.000 TL arası yüzde 40, 3.000 TL’nin üzerindekilerde ise yüzde 50 oranı geçerliydi ancak bu fiyatlarda telefon bulunamadığı için vergilendirme büyük oranda yüzde 50 üzerinden uygulanıyordu.

Bu değişiklik sayesinde özellikle giriş ve orta segmentteki telefonlarda vergi yükü azaldı. Böylece piyasada bazı modellerin fiyatı yaklaşık 1.000 TL kadar düşebilir.

VERGİ YÜKÜ ÇOK YÜKSEK

Türkiye’de bir telefonun fiyatına hâlâ birçok ek vergi yansıyor. Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25 ila 50 arasında, Katma Değer Vergisi ise yüzde 20 olarak uygulanıyor.

Uzmanlara göre yapılan bu matrah artışı genel vergi yükünü azaltmasa da bazı modellerde fiyatı düşürecek. Özellikle yerli üretim ve fiyat/performans odaklı modellerde bu indirimin piyasayı canlandırması bekleniyor.