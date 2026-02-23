UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçının 50. dakikasında Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık iddiası gündem olmuştu. Brezilyalı oyuncu attığı golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmiş ve Kylian Mbappe de kendisine destek vermişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

UEFA, ırkçılıkla ilgili soruşturma başlatırken tedbir amaçlı ilk cezayı açıkladı. UEFA, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek Vinicius Junior'a yönelik ırkçı sözleriyle ilgili Benfica futbolcusu Gianluca Prestianni’ye geçici olarak 1 maç ceza verildiğini açıkladı.