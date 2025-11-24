Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı ekipte, kritik müsabaka öncesinde Eren Elmalı'nın men cezasının uluslararası maçlarda geçerli olup olmayacağına dair UEFA'ya ilettiği dilekçe bekleniyordu.

OLUMSUZ DÖNDÜLER

HT Spor'un haberine göre UEFA, Eren Elmalı için başvuruda bulunan Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. UEFA, Eren Elmalı'nın cezasının Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğunu Galatasaray'a iletti.

PFDK'den 45 günlük men cezası alan Eren'in cezası UEFA ve FIFA tarafından da geçerli sayıldı. Eren Elmalı, USG ve Monaco maçlarında forma giyemeyecek. Milli futbolcu 26 Aralık'a kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.