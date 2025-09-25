UEFA, İsrail’i turnuvalardan men etmeye hazırlanıyor… The Times'a göre, BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı iddia edildi. İsrailli yetkililer, futbollarına potansiyel bir zarar verebileceğini öne sürerek bu karara karşı çıkıyor ve bazı raporlarda ABD baskısının bu kararı geciktirdiği belirtiliyor. UEFA'nın, İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

TRUMP'TAN MÜDAHALE

Sky Sports'un haberine göre ise Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği kaydedildi.