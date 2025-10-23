UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 33. dakikada Marius Mouandilmadji, 62. dakikada Carlo Holse kaydetti.
Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'de 2'de 2 yapan Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Dinamo Kiev ise puanla tanışamadı.
Süper Ligi geçen sezon 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etmişti.
Samsunspor ayrıca, Avrupa kupalarında, ön elemeler hariç, oynadığı ilk iki maçı gol yemeden kazanan ilk Türk takımı oldu.
Taraftardan yoğun ilgi
Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.
Karşılaşmanın önemli anları
GOL! 2. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında Mouandilmadji'in pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
11. dakikada Vivcharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farkla auta çıktı.
29. dakikada Ogundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavaiev, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.
GOL! 33. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musaba'ya çarpan top altıpas içindeki Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Samsunspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
59. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasıyla ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
GOL! 62. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Zeki Yavru'nun pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahası önünden çektiği şutta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluşturdu: 3-0
75. dakikada Musaba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, direğin dibinden auta gitti.
Samsunspor, maçı 3-0 kazandı.