FIFA sıralamasında 210. ve son sırada yer alan San Marino, 2026 Dünya Kupası için play-off umudunu hâlâ canlı tutuyor. Ancak bu umut, oldukça sıra dışı bir senaryoya dayanıyor: San Marino’nun ağır bir yenilgi alması durumunda Dünya Kupası yolunun açılması mümkün!

UEFA'NIN HESAPLAMA SİSTEMİNDEN DOĞAN GARİP DURUM

UEFA’nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı, 12 grup birincisinin doğrudan katılımını sağlarken, 12 grup ikincisini de Mart ayındaki play-off aşamasına taşıyor. Bu 12 ülkeye ek olarak, UEFA Uluslar Ligi'nden 4 takım daha play-off’a dahil edilecek. Tam da bu noktada San Marino için ilginç bir kapı aralanmış durumda.

UEFA , İngiltere, İspanya , Portekiz , Fransa , Norveç, Çekya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'yı Uluslar Ligi elemelerine dahil etmeyecek. Bugünkü oluşan duruma göre Uluslar Ligi'nden gelecek 4 şanslı takım Galler, Romanya, İsveç ve Moldova oluyor ancak bu 4 takımdan Romanya'nın yerini San Marino alabilir.

SAN MARINO, ULUSLAR LİGİ'NDE GRUP BİRİNCİSİ OLDU

San Marino, Uluslar Ligi D Ligi grubunda Liechtenstein ve Cebelitarık’a karşı topladığı 7 puanla grubunu birinci bitirdi ve genel sıralamada 14. sırada yer aldı. Ancak bu sıralama, grup birincilerinin önceliklendirildiği özel bir hesaplamaya dayanıyor. Eğer grup birincisi ülkeler Dünya Kupası'na doğrudan katılır veya play-off hakkı elde ederse, sıralamada aşağıda yer alan ülkeler bu kontenjandan faydalanabiliyor.

ROMANYA İKİNCİ OLURSA KAPI ARALANACAK

San Marino’nun bulunduğu bu hassas denge, doğrudan Romanya'nın performansına bağlı. Eğer Romanya, kalan maçlarda Bosna-Hersek’i geçip grubunu ikinci bitirirse, Uluslar Ligi'ndeki sıralamadan çıkarılacak ve San Marino bir sıra yukarı yükselecek. Bu durumda San Marino, play-off biletini cebine koyabilir.

Eğer Bosna Hersek, Romanya'yı yenemezse, San Marino'nun son maç gününde Romanya'ya MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇOK GOLLE KAYBETMELERİ kendi çıkarına olacaktır; böylece Uluslar Ligi yoluyla Dünya Kupası play-off'larına kalma şanslarını en üst düzeye çıkaracaklar.

Romanya’nın kalan maçlarından biri, doğrudan San Marino’ya karşı. Yani San Marino’nun yenilmesi, bu senaryonun gerçekleşmesi için bir avantaj anlamına geliyor. Romanya galip gelirse ve Bosna, Avusturya karşısında puan kaybederse, sıralama Romanya lehine değişebilir.

MAĞLUBİYET, SAN MARINO'YA ZAFER GETİREBİLİR

San Marino şimdiye kadar gruptaki tüm maçlarını kaybetti, sadece bir gol attı ve 32 gol yedi. Ancak eğer Romanya grubunu ikinci bitirirse ve diğer sonuçlar değişmezse, San Marino bu dramatik başarısızlığa rağmen play-off’a yükselebilir.

Elbette tablo, kalan maçlarda yaşanacak gelişmelere göre değişebilir. Ancak mevcut durumda, San Marino’nun yine kaybetmesi, tarih yazma şansı doğurabilir.