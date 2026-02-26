UEFA 2025 Kulüp Finans Raporu'nu açıkladı. Son finansal rapora göre Türk futbolunun ekonomik durumu da tablolarda göze çarptı.

UEFA'nın yayınladığı rapora göre 2025 yılında Türk kulüpleri 877 milyon Euro toplam ciro elde etti ve Avrupa'da 7. sırada yer aldı. 147 milyon Euro bilet geliri ile bu alanda 7. olan Türk kulüpleri, 80 milyon Euro'luk yerel TV geliri ile Avrupa'da 10'uncu sırada yer aldı. Türk kulüplerinin, UEFA geliri ise 65 milyon Euro oldu ve söz konusu gelir kaleminde 9. sırada yer aldı.

TRANSFERDE EKSİ YAZDI

Toplam 877 milyon Euro'nun 605 milyon Euro'su maaş olarak ödendi ve yüzde 69 ile Avrupa'da 6'ıncı sıradaya tekabül etti. Türk kulüpleri net transfer harcaması açısından eksi 20 milyon Euro bakiyeye ulaşırken ve UEFA üyesi 55 ülke arasında 51'inci sıraya yerleşti.

AVRUPA'DA SON SIRADA

Kulüplerin özsermayesi de incelemeye alınırken, Türk kulüpleri bu alanda sınıfta kaldı. Eksi 275 milyon Euro olarak ölçülen özsermaye etkisi ile UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada Türkiye yer aldı. Tam 14 Türk kulübünün, negatif özsermayeye sahip olduğu raporlara yansıdı.

Banka borçlarının ise 333 milyon Euro'dan toplam 396 milyon Euro'ya yükseldiği raporun detaylarında yer aldı. Türk kulüplerinin yüzde 37'si özel yatırımcılar tarafından yönetilirken, sadece 1 kulübün sahibi yabancı yatırımcı oldu.

3 KULÜP İLK 25'TE

UEFA 2025 Kulüp Finans Raporu’na göre ticari gelir kalemleri de belirlendi. Ülkemizden 3 kulüp ilk 25’te yer almayı başardı. Galatasaray, 159 milyon Euro ile 13, Fenerbahçe 122 milyon Euro ile 19, Beşiktaş ise 80 milyon Euro ile 23. sırada yer aldı.