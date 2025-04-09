Cem YILDIRIM

KKTC’de trafik kontrolü yapan polis, bir aracı çevirdi. Aracı kullanan kişi Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu çıktı. Kaymakam alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Polis de ehliyetine 3 ay süreyle el koydu. 100 ceza puanı ve 43 bin 469 lira ceza yazdı. İçişleri Bakanlığı da kaymakam hakkında soruşturma açtı.

2021’de Mersin’dea trafik kontrolü yapan polisler, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını çevirdi. Yılmaz’ın “Şerefsiz” dediği polis memurları açığa alındı.

Ankara’da çakarlı Jaguar aracıyla 120 km sürat yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Dora, yol vermediğini iddia ettiği hakimden şikayetçi oldu. Hakim hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.