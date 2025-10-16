Son dönemde UFO’lar ve astral seyahat üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Yusuf Güney, Türkiye’yi terk etme kararı aldı.

"ÜLKEME KÜSTÜRDÜLER"

SnobMagazin’in haberine göre Güney, yaptığı açıklamada “Temelli olarak İngiltere’ye dönüyorum. Beni ülkeme küstürdüler” ifadelerini kullandı.

"UZAYLILAR YER ALTINDA YAŞIYOR"

Astral seyahat deneyimlerinden bahseden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş… Şu an Amerika’da neden bu kadar UFO olayı patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var” sözleriyle dikkat çekmişti.

"ANLATAMIYORUM TEHLİKEYE GİRERİM"

Güney, uzaylılarla tanıştığını da öne sürerek “Bazı şeyleri anlatamıyorum, başım farklı bir tehlikeye girer” dedi. Daha önce astral seyahat yaptığını da açıklayan sanatçı, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz” demişti.