Eylül 2022'de Roma'da evlenen Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, düğünlerini ise Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı. Bu mutlu haberi ise ilk olarak sosyal medya hesaplarından paylaşmıştılar. Fakat çiftin mutlulukları uzun sürmedi.

AŞKLARI SOSYAL MEDYADA BAŞLAMIŞTI

'Ay tenli kadın' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Beydemir'in Filiz Yazıcı ile tanışması sosyal medyadan olmuştu. Bir programa katılan ikili 'İlk adımı kim attı?' sorusuna Yazıcı, 'Benim' diyerek tanışma hikayelerinin sosyal medya başladığını anlatmıştı.

BOŞANIYORLAR

Habertürk'ün haberine göre, 2022 yılında büyük bir aşkla evlenen çift boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanacak olan ikili henüz bir açıklama yapmadı.