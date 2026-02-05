Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, Türkiye’de gerçekleştirilen kritik organ nakli operasyonunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 11 saat süren ve büyük bir titizlikle yürütülen ameliyatın ardından doktorlardan ilk sevindirici haberler geldi. Yoğun bakımdaki süreci tamamlayarak normal servise alınan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine ilk mesajını gönderdi.

OPERASYON 11 SAAT SÜRDÜ

Hayati önem taşıyan ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibi, operasyonun ardından yaptıkları ilk değerlendirmede sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Operasyon ekibinde yer alan Doç. Dr. Cenk Şimşek, ameliyat sonrasında sanatçının yakın takibe alındığını ve şu an için herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını ifade etti. Uzmanlar, bu tür büyük nakil operasyonlarından sonraki ilk birkaç günün kritik olduğunu vurgulayarak izleme sürecinin hassasiyetle devam edeceğini bildirdi.

AİLESİ VE SEVENLERİ MESAJ YAĞDIRDI

Operasyonun başarıyla sonuçlanması Özkan ailesine büyük bir nefes aldırdı. Sanatçının kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımda mutluluğunu dile getirerek şükrettiğini belirtti. Haberin duyulmasıyla birlikte sanat camiasından ve hayranlarından da binlerce destek mesajı yağarken, aile yakınları Ufuk Özkan’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu ve toparlanma sürecine odaklandığını kaydetti.

UFUK ÖZKAN’DAN İLK TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Hastanede tedavisi süren Ufuk Özkan, operasyon sonrası donörüyle birlikte çekilen bir karesini paylaşarak sağlık durumu hakkında bizzat bilgi verdi. Yoğun bakımdan çıktığını müjdeleyen ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek dualarını esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerini sundu. Paylaşımında metanetli ve umutlu görünen Özkan’ın genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

DONÖRÜ MESLEKTAŞI ÇIKTI

Bu zorlu süreçteki en dikkat çekici detaylardan biri de organ bağışçısının kimliği oldu. Özkan’a karaciğerini veren ismin, aynı projede yer aldığı oyuncu arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu ortaya çıktı. Kıvırcık da ameliyat sonrasında yaptığı paylaşımda zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve önlerinde iyileşme dönemi olduğunu ifade etti. Sanat camiasında büyük bir vefa örneği olarak görülen bu dayanışma, operasyonun manevi boyutunu da güçlendirdi.

HAZIRIM VE KORKUM YOK DEMİŞTİ

Ameliyat masasına yatmadan hemen önce de bir açıklama yapan Ufuk Özkan, sürecin başından beri gösterdiği güçlü duruşu korumuştu. Donörüyle birlikte verdiği pozda hiçbir korkusunun olmadığını, sabırla ve umutla beklediğini dile getiren oyuncu, meslektaşı Salih Kıvırcık için "canımdan bir parça, öz kardeşim" nitelendirmesinde bulunmuştu. Özkan, hem sağlık çalışanlarına hem de bu süreçte kendisine destek veren ailesine minnettarlığını her fırsatta yineledi.