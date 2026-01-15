Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoşgeldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet gibi birçok yapımda yer alan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Geçen aylarda tedavi gören Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önceki gün Bağcılar'daki bir hastaneye yeniden kaldırıldı.

50 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında kardeşi Umut Özkan açıklama yaptı:

"Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi."

"Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci."

"Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon."

ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI SIKI ÖNLEM

"Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdi; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz.

"Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız."

'Geniş Aile' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülent Çolak dün Ufuk Özkan'ı ziyaret etti.

Fırat Tanış, "Ufuk'un morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel de Ufuk Özkan için başlatılan donör arayışına katıldı.