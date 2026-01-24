'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve birçok projede rol alan Ufuk Özkan, 2023 yılından beri karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Sağlık durumu kötüleştiği için geçenlerde hastaneye kaldırılan Özkan, tedavi altına alınmış, durumunun ciddiyeti üzerine organ nakli listesine alınmıştı. Oyuncu için sanat dünyası da seferber olmuştu.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan dün güzel haberi paylaşmıştı: "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakliyle ilgili sizinle güzel gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlilte sürece dair sonucu sizile paylaşacağız."

Özkan'a daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık'ın donör olduğu açıklandı.

Kıvırcık ile Özkan'ın hastane yan yana olduğu kare sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Ufuk Özkan'ın, perşembe günü organ nakli ameliyatına alınacağı öğrenildi.