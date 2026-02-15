Uzun süre karaciğer yetmezliği çeken ve donör bulunmasının ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastanede ilham verdiği genç bir bağışçıyla bir araya geldi.

Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı organ bağışı paylaşımlarından etkilenen genç, 7 yıldır nakil bekleyen annesine karaciğerini verme kararı aldığını açıkladı.

10 kardeşin en küçüğü olduğunu belirten genç bağışçı, operasyondan çok korktuğunu, ancak Ufuk Özkan'ın paylaşımlarını izledikten sonra cesaret topladığını dile getirdi.

'VİDEOLARINIZI GÖRÜNCE KARAR VERDİM'

Genç, "Sizin videolarınızı görünce 'Allah bize de nasip eder' dedim ve kararımı verdim. İyi ki o paylaşımları yaptınız" diyerek Özkan'a teşekkür etti.

'ANNENE CAN VERDİN'

Gencin bu hareketinden oldukça etkilenen Ufuk Özkan, bağışçı genci alnından öperek teselli etti.

Organ bağışının hayati önemine bir kez daha vurgu yapan Özkan, "Adamsın, adam, korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Annene can verdin, bunun karşılığını sadece Allah katında alırsın" sözleriyle genci tebrik etti.