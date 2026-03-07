Karaciğer nakli operasyonu sonrası sosyal medyada yayılan asılsız iddialara sert tepki gösteren Ufuk Özkan, yayınladığı videoda "Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz, her geçen gün üstüne koyarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yoğun bakımda olduğuna dair iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Özkan, donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık’ın da durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerini asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

8 SAATLİK KRİTİK MÜDAHALE

Yaklaşık 8 saat süren başarılı bir cerrahi operasyon geçiren Özkan, operasyonu gerçekleştiren doktorlarına teşekkür etti.

GÜNLER SONRA YENİ PAYLAŞIM

Tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilen ve evinde istirahate çekilen Ufuk Özkan, günler sonra kardeşi Umut Özkan ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta oldukça sağlıklı ve neşeli görünen ünlü oyuncunun bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve "geçmiş olsun" yorumu aldı. Özkan, "Yakında ayakta da görüşeceğiz" diyerek setlere döneceğinin sinyalini verdi.