"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Geçen aylarda tedavi gören Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine iki gün önce hastaneye yeniden kaldırıldı ve organ nakli kararı alındı.

Hastanede tedavisi süren ünlü oyuncu için kardeşi Umut Özkan'ın donörlük testi de olumsuz çıktı.

Olayın yankıları sürerken Özkan'ın karaciğerinin bu hale gelmesinin yanlış bir diyet sonucu olduğu ileri sürüldü.

Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu ile 'İyi Ki Hafta Sonu' programına katılan uzman diyetisyen Selahattin Dönmez da sosyal medyada popülerleşen bu diyetleri değerlendirerek uyarılarda bulundu.

Tek tip ve aşırı diyetlerin bağırsak düğümlenmesinden karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta ölüme kadar götürebileceğini belirten Dönmez, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

Dönmez, zayıflama ürünleri ve iğnelerinin kalıcı çözüm olmadığını, sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının esas olduğunu dile getirdi.

Dönmez özetle şunları söyledi:

"Aslında klinikte bunu çok sık yaşıyoruz. Yanlış diyetlerin sonucunda bağırsaklarda ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Hatta bağırsak düğümlenmesine kadar giden, acil ameliyata alınan hastalarımız var. Bunun yanında karaciğer ve böbreklerle ilgili ciddi sorunlar da görüyoruz.

Mesela “yeterli protein al” diyoruz ama bu “çok yüksek protein al” anlamına gelmiyor. Protein önemli ama aşırı protein yükü, özellikle uzun vadede karaciğer ve böbrekler üzerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Kısa vadede, örneğin 1–2 hafta uygulanan sağlıksız diyetler erişkin bireylerde hemen ciddi semptomlar göstermeyebilir. Ancak bağışıklık sistemi düşük olanlar ya da herhangi bir hastalığa yatkınlığı olan bireylerde, bir gün bile uygulanan yanlış bir diyet, ilerleyen dönemlerde kronik hastalıklara zemin hazırlayabilir.

Bu yüzden izleyicilerimize hep şunu söylüyoruz: Çeşitli besinler tüketelim, az ama dengeli yiyelim.

Hepimizin evinde bulunan temel gıdalar var: sebze, meyve, bulgur, baklagil, et, süt, yumurta… Türkiye’nin ve dünyanın gerçeği bu. Ancak sadece sebze ya da sadece meyve tüketmek gibi uçlara gittiğimizde ciddi riskler ortaya çıkıyor. Yakın zamanda yurt dışında sadece meyveyle beslenen genç bir kişinin hayatını kaybettiğini de gördük."

Ufuk Özkan, geçmişte yaptığı bir açıklamada Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir diyeti örnek aldığını ancak bunu bilinçsiz şekilde ve uzun süreli yaptığını anlatmıştı.