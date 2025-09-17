'Geniş Aile' dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve iki yıl önce siroz nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülen 50 yaşındaki oyuncu ise gazetemagazine yaptığı açıklama ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Özkan "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Suratımda egzama çıktığı için iki günde bir hastaneye kontrole gidiyorum. Evimde istirahatteyim" ifadelerini kullandı.

Aynı gün TiyatroTr hesabından ise şu açıklama yapıldı:

"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir."

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da abisinin yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Umut Özkan'a ulaşan Magazin D haber müdürü Asiye Acar aralarında geçen konuşmayı sosyal medyada paylaştı:

"Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta 'Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."

TABURCU OLDU

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Instagram hesabından yaptığım paylaşım ile hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

"KULLANDIĞIM İLACIN YAN ETKİSİ SEBEBİYLE..."

Ufuk Özkan şu açıklamayı yaptı:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için gözetim altında tutmak istedi doktorlar. Şuan iyiyim. Çok teşekkürler"