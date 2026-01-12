Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Oyuncunun sağlık durumunun ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören 50 yaşındaki oyuncunun durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edildiği, doktorların ise acil karaciğer nakli gerektiğini ifade ettiği öne sürüldü.

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ailesi adına kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Umut Özkan’ın açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir.

Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."