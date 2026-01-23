'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve birçok projede rol alan Ufuk Özkan, 2023 yılından beri karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Sağlık durumu kötüleştiği için geçenlerde hastaneye kaldırılan Özkan, organ nakli bekliyor.

Özkan için sanat dünyası seferber olurken, dün önce oyuncu Serpil Çakmaklı ardından da Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre aranan donörün bulunduğunu duyurdu.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ise "Benim dışımda hiçbir paylaşıma itibar etmeyin" dedi.

İŞTE UMUT ÖZKAN'IN PAYLAŞIMI:

"Abim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır."

"Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar, hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır."

"Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir."

"Bu nedenle, abimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır."

"Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim."