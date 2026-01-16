Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoşgeldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet gibi birçok yapımda yer alan Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Geçen aylarda tedavi gören Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine iki gün önce Bağcılar'daki bir hastaneye yeniden kaldırıldı ve organ nakli kararı alındı.

Birçok meslektaşı, Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"TESTİM OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR"

"Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" diyen oyuncunun kardeşi Umut Özkan da ağabeyi için donör olduğunu ancak testin olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Umut Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim."

"Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi."