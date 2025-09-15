'Geniş Aile' dizisindeki 'Cevahir' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Son durumu merak edilen oyuncu bir magazin sitesine açıklama yaparak yoğun çalışma nedeniyle egzama çıktığını ve hastaneye bu nedenle gidip geldiğini söyledi.

Özkan sözlerini ise şöyle sürdürdü:

"Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

'RUTİN ALDIĞI İLAÇLARIN ETKİSİYLE...'

Ancak oyuncunun bu paylaşımının ardından Ufuk Özkan’ın sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle, kontrol ve gözlem amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede tutulacak." ifadelerine yer verildi.

KARDEŞİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

DÜN BU KAREYİ PAYLAŞMIŞTI

Ufuk Özkan dün yapay zekayla oluşturulan çocukluk haline sarıldığı kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.

'GELİRİM DÜŞTÜ' DEMİŞTİ

İki yıl önce siroz hastalığına yakalanan ve tedavi gören oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan etmişti.

Ufuk Özkan 45 bin TL olan nafakanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan ederek "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" demişti.

"Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum" diyen Özkan bir süre önce TRT ile el sıkıştığını duyurmuştu.