Geçmiş dönemin popüler dizilerinden 'Geniş Aile'deki 'Cevahir' rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Ekol TV'nin haberine göre, Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

DÜN BU KAREYİ PAYLAŞMIŞTI

Ufuk Özkan dün yapay zekayla oluşturulan çocukluk haline sarıldığı kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.

"GELİRİM DÜŞTÜ" DEMİŞTİ

İki yıl önce siroz hastalığına yakalanan ve tedavi gören oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan etmişti.

Ufuk Özkan 45 bin TL olan nafakanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan ederek "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" demişti.

"Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum" diyen Özkan bir süre önce TRT ile el sıkıştığını duyurmuştu.