Oyuncu Ufuk Özkan, uzun süre mücadele ettiği karaciğer yetmezliğinin ardından 3 Şubat’ta geçirdiği başarılı operasyonla karaciğer nakli olmuştu. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MESAJ BİLE ATMADILAR”

Hastalık döneminde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Özkan, bazı yakın çevresinin kendisini yalnız bıraktığını söyledi.

Oyuncu, “Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan abilerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim” ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

Zorlu süreci bir hayat tecrübesi olarak gördüğünü belirten Özkan, başkalarını memnun etmek uğruna kendi hayatından ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin. Size sadece bir kez verilen bu yaşamı, başkalarını mutlu etmek için ziyan etmeyin” sözleriyle sevenlerine anlamlı bir mesaj verdi.