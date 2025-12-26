Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı.

Konya'da bir restoranda görüntülenen ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bu görüntülerin ardından Özkan'ın bir halk berberinde tıraş olduğu anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Özkan'ın mekanlardaki düşünceli ve durgun hali sevenlerini üzdü; sosyal medyada kullanıcılar oyuncuya sevgilerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Eylül ayında apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu 48 saat yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü oyuncu taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapmış ve iyi olduğunu söylemişti.

Tedavisi devam eden oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli olmayı bekliyor.