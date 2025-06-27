Bazı şeyleri yapmak için sadece emek gerekiyor.

Hayat da öyle emek istiyor.

Dünyaya emek verenler, dolayısıyla sana da bir şeyler vermiş oluyorlar. Sen de yaparsın.

İnan, çok zor değil. Yeter ki iste ve yola çık.

Kesinlikle başarı gelecek. Ve emek verdiğin zaman göreceksin ki dünya güzelleşecek.

Gün batımının o sessiz ve huzur veren kızıllığı başladığında her ne yapıyorsan bırak ve onu seyret. Böylece para verip güneş batımlarını hayranlıkla izleyeceğin yerlere gitmene gerek kalmayacak.

“Biliyor musun? İnsan gün batımını daha çok seviyor, içi üzgünken,” dedi Müjdat.

“Bir de Silivri soğuktur sözüyle içimiz üşümese…”

***

Bu kitap kardeşten farksız iki arkadaşın, İstanbul-Menekşe’den başlayıp Silivri kıyılarında son bulan kayıkla yolculuk serüvenini anlatıyor gibi görünse de, sizi kucaklayıp bir solukta okuyacağınız bambaşka ufuklara yelken açtırıyor...

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