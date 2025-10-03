Meclis açıldı, CHP’siz liderler buluşması dikkat çekti… Erdoğan’ın parti liderleriyle verdiği pozlardaki mesajlar ne?

CHP'nin meclis resepsiyonuna katılmama kararı siyaset gündeminde tartışılıyor. Türkiye'nin siyaset ve yargı gündemi SÖZCÜ TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu ARENA'da tartışılıyor.

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programının konuğu CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt konuk oldu.

Uğur Dündar meclis resepsiyonuna katılmayan CHP lideri Özgür Özel'e yapılan eleştirilere karşı 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlattı.

Uğur Dündar o anlar şu ifadeleri kullandı:

"HEMEN AYKUT ERDOĞDU'YU ARADIM"

"15 Temmuz akşamı saat 22.00'a doğru henüz ne olduğu belli olmamışken ben bir iki TSK mensubu ile konuştum. Bunun bir FETÖ kalkışması olduğunu ve kahraman, Atatürkçü, Yurtsever subayların buna geçit vermeyeceklerini öğrendim. Bu haberi aldıktan sonra Aykut Erdoğdu'yu aradım. Dedim ki, "Ne yapıp edin, TBMM'ne gidin iktidara destek verin ve Türk demokrasi tarihine şanlı bir sayfa ilave edin."

"HELİKOPTER ATEŞİ ALTINDA MECLİSE GİTTİLER"

"- Hakikaten önce CHP Genel Merkezinde toplandılar. Tüm personeli evlerine gönderdiler. Çünkü uçaklardan bomba yağıyor ve bunların ortaklaşa öğrencilik hayali olan bir araba var. Ona atlıyorlar ve gidiyorlar. Önleri sıra asfalt kalkıyor. Yukarıdan helikopterlerin ateş ettiğini görüyorlar."

"MECLİS ONLARIN GELMESİYLE AÇILIYOR"

"- Öyle meclise geliyorlar. Aykut tabancasını çıkartıyor. Korumaya alıyor arkadaşlarını. Veli Ağbaba ve Özgür Özel var. Genelkurmay'da çatışmalar var. Meclise geliyorlar ve meclisin kapısı kapalı. Yani onlar geldiğinde kapılar açılıyor. Özgür Özel'in ceketi yok. İsmail Kahraman eski Meclis Başkanı ceketi veriyor."

"BOMBALANMALARINA RAMAK KALMIŞTI"

"- Ondan sonra sarılıp öpüyorlar. Şöyle destan yazdık böyle destan yazıyoruz vesaire şimdi o gecenin hürmetine bu laflar hakikaten söylenmez. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu şehit olsalar meclise giderken. Bombalanmalarına ramak kalmıştı. Ne olacaklardı demokrasi şehidi olacaklardı"