Türkiye'nin gündemi ARENA'da tartışılıyor. Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, SÖZCÜ TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin katılımcı olduğu ARENA'nın bu haftaki konuğu İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez oldu.

Teröristbaşı Öcalan'ın Pervin Buldan aracılığıyla SÖZCÜ Medya Grubu'nu iktidara şikayet etmesine tepki veren Duayen gazeteci Uğur Dündar, Pervin Buldan'a 90'lı yılları ve faili meçhul cinayete kurban giden eşi Savaş Buldan'ı hatırlatarak yanıt verdi

"BİR HATIRLATMADA BULUNMAK İSTİYORUM"

"- Burada bize de bir söz hakkı düşüyor. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sayın Tansu Çiller Başbakanken bir basın toplantısı yapmıştı. PKK'yı finanse eden Kürt iş adamlarının listesinden bahsetmişti. Sonra o listede ismi olanlar teker teker faili meçhul cinayetlere kurban gitmeye başlamıştı. Sapanca-Hendek-Düzce üçgeninde. Bunlardan biri de Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'dı."

"SAVAŞ BULDAN'IN YAŞAM HAKKININ TAKİPÇİSİ OLDUK"

"- Biz Savaş Buldan'ı yargısız infaz edenlerin peşine düştük. Bu infazı yapanların "Susurluk Çetesi" olduğu öne sürülüyordu. Savaş Buldan eğer yasadışı bir iş yapıyorsa devletin görevi onun cezasını yargı önünde sormaktı. Kimsenin bir başkasının canını almaya hakkı olamazdı. Biz Savaş Buldan'ın yaşam hakkının takipçisi olduk."

"'UĞUR DÜNDAR'I ÖLDÜRMEMİZ İSTENDİ' DEDİ"

"- Susurluk Çetesinin haberleri ile ölüm tehdidi aldık. Bunu o çeteden biri de açıkça söyledi. 'Uğur Dündar'ı öldürmemiz istendi' dedi. Dolayısıyla bizim kendi hayatımızı tehlikeye atma pahasına başkasının can ve mal güvenliğinin hatırlamasına ihtiyaç var sayın Pervin Buldan'ın."

"İSTENEN AÇIKÇA SANSÜR"

"- Herkes düşüncesini özgürce ifade etmeli. İstenen sansür. O çok açık. Asla kabul edilemez. İktidar eliyle nasıl susturulacak gazeteciler. Elbette sansürle susturulacak, yargı güzüyle susturulacak. Zaten yeterince şuanda cezaevinde. Fatih Altaylı şuan saygılarımızı, sevgilimizi sunalım ve en yakın zamanda tahliye olması dileğimizi iletelim. Yani yeterince baskı altında gazetecilik yapıyoruz. Şuanda en zor ve en tehlikeli mesleklerin başında gazetecilik geliyordur. Gazetecilik düşünce insanı olmak, iktidarın hoşlanmadığı fikirleri paylaşmak ve yaymak. Bunlar çok tehlikeli."

"TEK KIRMIZI ÇİZGİMİZ ATATÜRK DEVRİMLERİ"

"- Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var. Türkiye Cumhuriyeti ve ilelebet payidar kalması ve Atatürk ilke ve devrimlerinin bize kazandırdıkları. Bunların yılmaz savunusuyuz. Beğenmediğimiz fikirler olabilir ama bunlar da basın özgürlüğü kapsamında hoşgörü ile karşılanmalıdır."