Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Cumartesi günü oynanacak olan dev maç saat 20.00’de başlayacak… Galatasaray’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır bordo mavililere karşı ilk kez rakip olacak.

Dev öncesi sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'a hisleri soruldu. Bir etkinliğe katılan milli kaleciye çıkışta, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için." sorusu yöneltildi. Ekol Spor’a konuşan Uğurcan Çakır, soruya, "İnşallah kazanacağız." cevabını verdi. Deneyimli eldiven daha sonra arabasına binip alandan ayrıldı.