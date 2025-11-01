Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.



Maçın ardından Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mücadele öncesinde geçtiğimiz yıllarda kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'un taraftarları tarafından protesto edilen milli file bekçisi duygularını aktardı.

'DUYGUSAL BİR MAÇTI'

Kendisi için duygusal bir maç olduğunu belirten Uğurcan, "Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir maçtı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Deplasmana geldiğimde Trabzonspor'dayken, Galatasaray taraftarı beni hep güzel karşıladı. Ben de çok çalışıp en iyi performansımı sahaya yansıtmak istedim. Galatasaray için, taraftarı için çalıştım. Galatasaray taraftarı beni sevdi, ben de çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.