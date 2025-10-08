UĞURCAN Çakır… Trabzonspor’da harikalar yaratan performansı sonrası rotasını İstanbul’a çevirdi. Bordo-mavili takımdaki misyonunu tamamladığını düşünen tecrübeli kaleci, Galatasaray’dan gelen teklifi kabul etti. Turgay Şeren, Simovic, Taffarel, Mondragon ve Muslera gibi efsanelerin koruduğu kaleye geçip, yeni bir meydan okuma başlattı.

ÇITA ÇOK YÜKSEKTE

ÖZELLIKLE 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sonrası böyle bir sorumluluğun altına girmek istemesi zor bir karardı. Çünkü çıta çok yükseğe çıkmıştı. Kendisi için ödenen 30 milyon Euro’luk bonservis bedeli de ekstra yük oldu. Ancak o sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk andan itibaren işini yaptı, kalitesini gösterdi. Çünkü kapasitesini biliyordu.

SADECE 3 GOL YEDİ

ŞU anda Süper Lig’in en iyisi... Rakamlar da bunu açıkça ortaya koyuyor. Trabzonspor’da 4 maça çıkan ve sadece 1 gol yiyen 29 yaşındaki file bekçisi, G.Saray’da da aynı sayıdaki karşılaşmada 2 kez topu filelerinden çıkardı. Bu mücadelelerde kalesinde 8.1 gol beklentisi vardı, ancak rakiplere sadece 3 kez geçit verdi.