Trabzonspor Kulübü, forma kol altı sponsorluğu kapsamında Reges Elektrik ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Törende hazır bulunan başkan Doğan önemli açıklamalara imza attı.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili ilk kez sessizliğini bozan başkan Ertuğrul Doğan, 'Kalmak istemedi. Aklında Trabzonspor yoksa yapacak bir şey kalmıyor' ifadelerini kullandı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Uğurcan bizim kaptanımızdı. Şampiyonlukta çok önemli katkısı olan, giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti. Buradan kendisine tekrar teşekkür ederim. 'Uğurcan'ı İstanbul kulübüne satmayız' diye söylemlerimiz olmuştu. Bizim aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebinin olacağı geçmiyordu. Benimle ofiste yaptığı görüşmede, Trabzonspor'da kalmak istemediğini belirtince benim açımdan başka bir süreç başlıyor. Ben Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim, takımı emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa, sonrasında gereken yükümlülükleri yerine getirdiğimizi düşünüyorum.''

'TALEP GELİNCE YAPACAK BİR ŞEY KALMADI'

''Tarihi bir rakamla transfer gerçekleşti ve bu şekilde tamamlandı. Gönül böyle olmasını ister miydi? Hayır. Ama Çakır’dan böyle bir talep gelince, yapılacak bir şey kalmadı. Çakır, içeride bulunduğu sürece yönetimle ve hocalarıyla iyi ilişkiler kuran, işin pozitif tarafında olan biriydi. Avrupa gündemi olduğunda da kulübe maksimum gelir kazandırma niyetinde olan biriydi. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık başka bir takımın oyuncusu" ifadelerini kullandı.