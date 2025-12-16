UEFA Şampiyonalar Ligi'nde oynanan Monaco-Galatasaray karşılaşmasında sol üst adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır'da bu bölgede yırtık tespit edilmişti.
Uğurcan Çakır'ın, kupada oynanacak Başakşehir maçı ve ligdeki Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.
Sağlık ekibinin, oyuncunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmesini istemediği öğrenilirken sahalara dönüş için hedef maç da belirlendi.
Sağlık heyeti Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek için harekete geçti. Antalya deplasmanında kaleyi Günay'a devreden milli kaleci, risk alınmaması adına gelecek iki maçta eldivenlerine hasret kalacak.