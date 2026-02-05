Galatasaray’ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın alışılmış jöleli saç stilinin dışında görüntülenince sosyal medyada gündem oldu. Çarşamba günü oynanan İstanbulspor maçını tribünde seyreden 29 yaşındaki eldiven alışılmış jöleli saç stilinin dışında görüntülenince sosyal medyada gündem oldu. Uğurcan’ın jölesiz görüntüleri binlerce beğeni alırken, “Jöle olmayınca bambaşka biri oluyor” yorumları yapıldı. Bazı taraftarlar başarılı file bekçisinin jöleli halini daha fazla beğenirken bazıları kalecinin doğal görünümünü daha iyi buldu.

