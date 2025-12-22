Galatasaray'a 33 milyon Euro'luk transferle söz ettiren Uğurcan Çakır, bu kez sahadaki performansıyla değil, Bebek gecelerinde objektiflere yansıyan lüks otomobiliyle gündeme geldi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 33 Milyon Euro gibi rekor bir ücretle transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, önceki akşam Bebek'te bir mekandaydı.

Ünlü futbolcu, gazetecilerin ligdeki yarışıyla ilgili sorusuna, "Yarışta varız, sezon sonu güzel olacak" yanıtını verdi.

Milli eldiven daha sonra kapıda bekleyen 30 milyon lira değerindeki lüks marka aracına bindi.

Otomobilin plakasındaki Trabzon'un simgesi olan 61 numaranın olması Uğurcan'ın Trabzon'dan kopamadığı yorumlarına neden oldu.