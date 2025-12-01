Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanından son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fenerbahçe zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Kazanmaya yakın taraf bizdik. İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli."