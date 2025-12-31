Galatasaray, 14 yıllık Fernando Muslera devri kapanırken ne yapacağını kara kara düşünüyordu. Fakat o çıkageldi: Uğurcan Çakır. Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılı ekibin 30 milyon Euro ödeyerek Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki eldivenin bonservis bedeli eleştirilerin odağındaydı. Tecrübeli kaleci, imzayı atar atmaz performansıyla hakkında yapılan kötü yorumları ortadan kaldırdı.

6 KEZ GEÇİT VERMEDİ

Uğurcan öyle kurtarışlar yaptı, öyle puanlar kazandırdı ki… Yeri geldi ligde ipten aldı, yeri geldi Şampiyonlar Ligi’nde penaltı çıkardı. Kimse Ederson, Sommer veya Lammens’in ismini bile hatırlamadı. 16 maçın 6’sında kalesini kapatıp, 46 kurtarışa imza attı. %75.4’lük kurtarış oranıyla listede yer alan tüm isimleri geride bıraktı. Başkan Dursun Özbek’in 1 numaralı tercihi olan Uğurcan, Muslera’nın eksikliğini de aratmadı.