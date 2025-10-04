Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 1-1 berabere sona erdi. Derbi maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, berabere kaldıkları için mutlu olmadıklarını söyledi.

Uğurcan Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Liverpool maçından sonra, güzel bir galibiyetin ardından bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Şöyle ki; o maçta çok efor sarf ettik. Üç gün sonra yine zor bir maça çıktık. Sonrasında on kişi kaldıktan sonra özellikle takım arkadaşlarım çok mücadele etti. Herkes çok iyi mücadele etti.

Yenilmedik ama aslında mutlu da değiliz; çünkü geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Dediğim gibi, takım arkadaşlarım bugün sahaya karakter koydu, yürek koydu. Maç 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için bir sevinç yaşıyoruz."