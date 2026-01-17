Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre oyunun 90 dakika boyunca hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları vardı. Galibiyeti kaçırdık diyebilirim. Yapacak bir şey yok. Hala lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Atletico Madrid maçından puan veya puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz. Bazen böyle puan kayıpları olabilir. Puan kaybını hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Puan veya puanlar alıp orada devam etmek istiyoruz."