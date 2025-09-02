Trabzonspor'un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Bordo mavili bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun adını değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Taraftarın bu kararı, futbol camiasında geniş yankı buldu.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a imza atmasının ardından Trabzon'da çekilen bir video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Taraftar grupları sosyal medya üzerinden de protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz" mesajlarıyla birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" diyerek Çakır'ın kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekti. Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi.