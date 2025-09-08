FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya’da konuk ettiği İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı file bekçisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Erken gelen golden sonra moral olarak düştüklerini ifade eden Uğurcan Çakır, “Aslında maç genelinde kötüydük. Erken gelen gol canımızı sıktı. Oyundan zaman zaman koptuk. Moral olarak çöktük. Ama sadece 3 puan ve 1 maç kaybettik. Buradan toparlanırız. Çok güzel insanlardan kurulu bir takımız. Çok karakterli oyunculara sahip takımız. 3 puan kaybettik. Önümüzde 2 maç var. Çok iyi çalışıp bu maçtan ders çıkartıp oynayacağız” diye konuştu.

Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden 29 yaşındaki file bekçi, “Rakiplerimizi iyi analiz edip, takımın liderleri ve abileri ile iyi toparlanacağımızı düşünüyorum. Avusturya’da 6-1 kaybettik sonra onları yendik. Üstün başarılar kazandık. Üzücü mağlubiyet yaşadık. Sadece 1 maç ve 3 puan kaybettik. En iyi şekilde hazırlanacağız. Herkesin bu mağlubiyetten ders çıkartacağını düşünüyorum. En iyi şekilde 2 maça hazırlanacağız” diyerek sözlerini noktaladı.