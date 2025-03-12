Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’nın insan hayatını tehlikeye atabilecek hiçbir tavize yanaşmayacağını söyledi. Rus haber ajanslarının aktardığına göre Lavrov, bu açıklamayı salı günü yaptı ancak röportajı çarşamba günü yayımlandı.

Lavrov, Rusya’nın kalıcı bir barış anlaşması yapılması durumunda Ukrayna’da NATO birliklerinin varlığını asla kabul etmeyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Washington’un önerdiği 30 günlük ateşkesi desteklemeye hazır olduğunu açıklamasının ardından Moskova’nın kendi kararını vereceğini söyledi. Rus devlet haber ajansı TASS’a göre Zaharova, dış aktörlerin anlaşmalarına veya çabalarına bağlı kalmayacaklarını ifade etti. Zaharova, "Rusya Federasyonu’nun pozisyonu yurtdışında yapılan anlaşmalarla veya bazı tarafların girişimleriyle belirlenmez. Rusya Federasyonu’nun pozisyonu, Rusya Federasyonu içinde şekillenir" dedi.

'ANLAŞMA CEPHEDE YAZILIYOR'

Ukrayna'nın ateşkes kararını yorumlayan Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik herhangi bir anlaşmanın ABD değil Rusya’nın şartlarına göre yapılması gerektiğini söyledi.

Kosaçev, Washington müzakereler sırasında Kiev’e kendi koşullarını dikte ettiğini söyledi. Kosaçev., “Ukraynalılar kendilerine söylenenleri kabul ediyor. Üstelik boyun eğiyor ve yalvarıyorlar. Zelenski savunmaya çekilmiş durumda,” diye konuştu.

Rusya’nın farklı bir yaklaşımı olduğunu vurgulayan Kosaçev, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlediğini belirtti. “Bu bir böbürlenme değil. Gerçek anlaşmaların hala cephede yazıldığını anlamak gerekiyor. Washington da bunu kavramalı,” dedi.

Kosaçev, mevcut durumda Rusya ve ABD arasındaki müzakerelere dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi ve savaşın sonunda Rusya’nın galip geleceğini savundu.