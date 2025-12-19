Ukrayna istihbaratı, Akdeniz'de Rusya'ya ait bir 'gölge filosu' tankeri 'QENDIL'i vurduğunu açıkladı. Ukrayna istihbaratı SBU, görüntülerii sosyal medyadan yayınladı.

Bu saldırıdan kısa süre sonra Rus basınında dikkat çeken bir iddia yayıldı: Rusya'nın istihbarat şeflerinden biri olan Andrey Averyanov'un, bu saldırıda yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Rus basınına göre Averyanov, Rusya'nın ABD ve Avrupa yaptırımlarını aşmak için Akdeniz'de kullandığı gemide istihbarat çalışmaları yürütüyordu.

Averyanov, ayrıca Rus gölge filosundan sorumlu olan GRU'nun 29155 numaralı hücresinin lideri. İddaya göre saldırı sonucu Averyanov'la birlikte diğer Rus ajanları da öldürüldü. Averneyov,

Rusya, bu iddialara henüz yanıt vermedi. Ancak Ukrayna istihbaratına göre tanker boştu. Daha önceki saldırılardan farklı olarak tanker, bir İHA ile vuruldu.

Diğer saldırılarla farklı olarak, hedef gemiyi batırmak değildi.